الصحة: إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة وحالته حرجة





وأضافت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة، في تغريدة عبر (تويتر): أن المواطن يبلغ من العمر (45 عاماً)، أصيب إصابة حرجة، جراء تعرّضه لعيار ناري في الرقبة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمله.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء: إن مواطناً أصيب برصاص الاحتلال، أثناء عمله في تسوية الأرض شمال قطاع غزة.