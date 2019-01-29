ادعيس: تغيير اسم كلية الدعوة الإسلامية جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلن يوسف ادعيس، وزير الأوقاف، موافقة وزارة التربية والعليم العالي، على تغير اسم كلية الدعوة الإسلامية- جنوب الخليل، لتصبح كلية العلوم الإسلامية، وأنه تم الإيعاز لهئية الاعتماد والجودة، ولمؤسسات التعليم العالي، لاعتماد المسمى الجديد.وأضاف: أنه تم ذلك بعد مناقشات عديدة، حتى يتم الوصول إلى اسم يعكس ما تقدمه الكلية من تخصصات مختلفة، تهدف إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطي، كبديل عن الأفكار المتطرفة، وذلك من خلال إيجاد الصروح العلمية التي تعنى بذلك.وأشار ادعيس، إلى أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات المطلوبة من أجل الحفاظ على هذا الصرح العلمي، شاكراً لوزير التربية والتعليم، حسن تعاونه.بدوره، أكد الدكتور خالد السراحنة، عميد الكلية على أن الكلية هي الآن منارة من منارات العلم على مستوى الجنوب، وتطويرها هو المرحلة المقبلة التي يجب أن يسعى لها الجميع.