لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها ينتهكون النظام الدولي

رام الله - دنيا الوطن

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ما تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشأن الفنزويلي، مشيراً إلى أن واشنطن وحلفاءها، يحاولون عبر العقوبات ضد كاراكاس مصادرة أموالها.



وأوضح لافروف، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن العقوبات على فنزويلا غير شرعية، وتنتهك النظام الدولي، وتعمق الأزمة، لافتاً إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد النفط الفنزويلي من شأنها تقويض الثقة بالدولار، ومفاقمة الأوضاع في هذا البلد.وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة تعوق الجهود الدولية لتسوية الوضع في فنزويلا، مؤكداً أن روسيا ستقوم بكل ما بوسعها لدعم السلطة الشرعية في فنزويلا.وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، فرض عقوبات على شركة (PDVSA) الفنزويلية الحكومية للنفط،، داعية جيش فنزويلا للموافقة على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في مؤتمر صحفي: إن العقوبات تشمل تجميد أصول الشركة الواقعة في أراضي الولايات المتحدة، والتي تبلغ 7 مليارات دولار، مضيفاً أن الإجراءات التقييدية الأمريكية ستكبد (PDVSA) خسائر مالية في عمليات توريد النفط.كذلك رفض المصرف البريطاني في وقت سابق إعطاء الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ما قيمته 1.2 مليار دولار من السبائك الذهبية​​​ الفنزويلية المودعة في البنك.