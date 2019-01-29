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دولي

مستشار إيراني: القيادة الروسية لن تتفق ضد مصالح إيران

مستشار إيراني: القيادة الروسية لن تتفق ضد مصالح إيران
اللواء سيد حسن فيروز آبادي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد حسن فيروز آبادي، أنه نظراً لظروف المنطقة وأوروبا، فإن القيادة الروسية لن تتفق ضد مصالح إيران.

وأضاف اللواء فيروز آبادي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، الثلاثاء، أنه نظراً للعلاقات السياسية والجيوسياسية العريقة بين إيران وروسيا، وتأكيد زعماء البلدين على ذلك، فإن التعاون بين طهران وموسكو، قائم بشكل جيد.

وأشار إلى الظروف التي تعيشها الدول الأوروبية وأمريكا، قائلاً: "إن الوضع الحالي في أمريكا وأوروبا يحتم توثيق العلاقات بين إيران وروسيا في القريب العاجل، وخاصة في جبهة غرب آسيا".

وفيما يتعلق بالأخبار التي ترددت حول احتمال التعاون بين روسيا وإسرائيل بشأن سوريا، قال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، إنه لا يتوقع أن يقوم القادة الروس بالاتفاق فيما بينهم ضد مصالح الجمهورية الإسلامية.

وحول طرح قضية صواريخ إيران من قبل المسؤولين الفرنسيين أوضح أن ما نسمعه من فرنسا هذه الأيام يندرج في إطار السعي إلى التغطية على الثورة (السترات الصفراء) التي وقعت هناك، وأضاف أن فرنسا تعاني من تحديات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث نشهد أن الحكومة الفرنسية قامت بتعبئة قواتها الأمنية، وتستخدم الرصاص لمواجهة الشعب.

وخاطب المسؤولين الفرنسيين قائلاً: إن إجراء مفاوضات حول القدرات الصاروخية والدفاعية للجمهورية الإسلامية غير مقبول بتاتاً، وإن جميع المسؤولين في إيران يؤكدون على ذلك.

وبين المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، أنه وبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بات جلياً أن أمريكا قامت بالتنسيق مع المسؤولين في كل من بريطانيا وفرنسا وألماني، حيث أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات آنذاك، أكد فيها على ضرورة إجراء مفاوضات حول القضايا الصاروخية والحد من نشاط إيران في المنطقة، إلى جانب المفاوضات حول الاتفاق النووي.

واستطرد: "ردنا على فرنسا كان حازماً، حيث أعلنا أن الاتفاق النووي يخص القضايا النووية، ولن نجري مفاوضات بشأن قضايا أخرى"، لافتاً إلى أنهم التزموا الصمت، وبدؤوا بالبحث عن آليات آخرى.

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