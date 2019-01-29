الجبهة الشعبية: لن نُشارك في حكومة تُعزز الانقسام

رام الله - دنيا الوطن خاصقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن من يقرر تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، هي اللجنة التنفيذية للمنظمة، وليست حركة فتح.وأضافت على لسان عضو مكتبها السياسي، مريم أبو دقة، أن المنظمة للجميع، بغض النظر عن عدم مشاركتنا في اللجنة التنفيذية، ولكن الأساس هي المنظمة، وفتح فصيل، وليس هي من تقرر، ولكن اللجنة التنفيذية.وجددت أبو دقة في تصريحات لبرنامج "استوديو الوطن" تأكيدها أن الجبهة الشعبية، لم تشارك في أي حكومة سابقة، ولن تشارك في حكومة تعزز الانقسام، مشددة على أن هدف الجبهة الرئيسي إنهاء الانقسام والتصدي لـ (صفقة القرن).وأكدت عضو المكتب السياسي للجبهة: "أن أي شيء يعزز الانقسام لن نكون جزءاً منه".وقالت أبو دقة: إن الطرفين يتحملان مسؤولية الانقسام، والوطن أكبر من أي فصيل، ومصلحة الوطن، أهم من أي وزارة، وأي فصيل.