العوض: المشاورات حول تشكيل الحكومة تبدأ اليوم ولم نقرر المشاركة بعد



وأضاف في تصريحات لـ "استوديو الوطن": "نحن في حزب الشعب، لا يمكن أن نسارع في إبداء الرأي في قضية مهمة مثل تشكيل حكومة جديدة، قبل الاستماع للجهة التي اقترحت هذه الخطوة.



وتابع: في ضوء ما سنسمعه من حركة فتح، ستجتمع الهيئات المركزية في حزب الشعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، وستقرر المشاركة من عدمها.



وشددّ على أن قرار حزب الشعب المشاركة في الحكومة، من عدمها، من السابق لأوانه الحديث عنه.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض: إن المشاورات بين حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير، حول تشكيل الحكومة الجديدة، ستبدأ اليوم.