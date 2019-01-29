أبو ظريفة: الحكومة الجديدة ستُغلق الأبوب أمام إمكانية إنهاء الانقسام

خاص دنيا الوطنجدّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، تأكيدها أنها لن تكون شريكة في إطار حكومة فصائلية مشكّلة، وفق هذه الآلية التي أقرتها حركة فتح.وشددّت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسي، طلال أبو ظريفة، أنه ليست هذه الأولوية لشعبنا في هذه المرحلة، التي يجب من خلالها أن نبحث عن جمع الطاقات لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.وقال في تصريحات لبرنامج "استوديو الوطن": إن هذه الحكومة تغلق الأبوب أمام إمكانية إنهاء الانقسام، وتعزز من سياسة الأمر الواقع، وتبقي على سياية التفرد في إدارة المؤسسات الوطنية.وأوضح، أن المخرج الوحيد هو الحوار بين الكل الوطني، وأن نصل إلى حكومة انتقالية تحضّر لانتخابات نزيهة شفافة، بعيدة عن سياسة الإقصاء وفرض الشروط، ما دون ذلك سنمر بالعديد من الأزمات التي لا إمكانية لحلّها، دون أن نستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية.