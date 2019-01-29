رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، أن الإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، هو إقرار بالمآسي والكوارث التي تسببت بها حكومة الوفاق الوطني.وقال أبو زهري: لا شرعية لأي حكومة مقبلة بدون توافق وطني.وكان الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، أن الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس.وقال الحمد الله: إن حكومته، مستمرة في أداء مهامها، وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.