طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء





كما دعت، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.



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التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما دعت، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي الحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (1/2)، داعية المواطنين إلى