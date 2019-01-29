طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي الحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (1/2)، داعية المواطنين إلى
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي الحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (1/2)، داعية المواطنين إلى
التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
كما دعت، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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كما دعت، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
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