شؤون فلسطينية

غزة تأكل 15 ألف طن من الأسماك سنوياً.. وما يُؤمن من بحرها 2000 طن

غزة تأكل 15 ألف طن من الأسماك سنوياً.. وما يُؤمن من بحرها 2000 طن
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
قال مسؤول لجان الصيادين، زكريا بكر، أن هناك انخفاضاً في كميات الأسماك في قطاع غزة، مؤكداً أن الزيادة تأتي بعد كل منخفض ليوم أو يومين لا أكثر، وقد انتعش سوق السمك لأربعة أيام بعد المنخفض الأخير، ثم بدأت كميات الأسماك بالانخفاض منذ عشرة أيام، وإلى يومنا هذا، وستنخفض بالأيام المقبلة نتيجة للعوامل الطبيعية، وتجمد المياه.  

وأضاف بكر لـ "دنيا الوطن": تبدأ أسعار الأسماك من 20 شيكلاً إلى 60 أو 70 شيكلاً للكيلو الواحد، الأسماك الشعبية الترخون، والأسماك الصغيرة الحمراء، التي تشبه السردين بـ 20 شيكلاً، الغزلان بـ 30 شيكلاً، اللوكس والجمبري ما فوق الـ 50 شيكلاً، وهنا المفارقة العجيبة، في أن الأسعار لا تُلبي احتياج الصياد ومصروفاته والمحروقات التي يخسرها خلال عملية الصيد، ولا تُلبي احتياجات المواطن، الذي يكون بحاجة إلى الأسماك ولا يستطيع شراءها".

وكشف بأن قطاع غزة يحتاج سنوياً إلى 15 ألف طن من الأسماك، وما يؤمن من بحر قطاع غزة لا يصل إلى 2000 طن، لذلك يستورد القطاع أسماك من مصر إلى يومنا هذا.  

فيما أشار إلى أن صيادي قطاع غزة، استطاعوا اصطياد كميات كبيرة من الأسماك قبل 10 أيام، أي بعد المنخفض القاسي، الذي ضرب المدينة، فيما أشار إلى أن الكميات التي تم اصطيادها لم تغطي السوق المحلي، والأسعار انخفضت نوعاً ما ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع، أسعار الأسماك ليست بالمتناول.

وأرجع السبب في تردي الأوضاع في مهنة الصيد إلى الوضع السياسي العام والحصار والبطالة والفقر، ونتيجة أيضاً للملاحقة اليومية من قبل زوارق الاحتلال للصيادين.

وعن مساحة الصيد المسموح بها، أوضح بكر، أن الاحتلال قسم القطاع إلى خمسة أقسام، من شمال قطاع غزة 3 أميال، من السودانية وحتى وادي غزة 6 أميال، ومن وادي غزة حتى دير البلح 9 أميال، من دير البلح حتى خانيونس 12 ميلاً، ومن خانيونس حتى رفح 6 أميال، ومنطقة مقيد الوصول إليها من الشمال إلى الجنوب بعرض ميل ونصف تقريباً.

وأكمل: "الأهم ألا قيمة ولا معنى لأي مساحة بحرية في غزة في ظل استمرار عمليات الملاحقة والقتل والتدمير، الذي تمارسه زوارق الاحتلال في أي منطقة في البحر، حتى في المناطق التي تحددها بأنها مناطق مسموح العمل بها. 

أخبار ذات صلة

أبو زهري: لا شرعية لأي حكومة مقبلة بدون توافق وطني

أبو زهري: لا شرعية لأي حكومة مقبلة بدون توافق وطني

&#34;أحلام&#34; تترك أطفالها لتُتابع قضيتها العالقة في وزارة الإسكان منذ 10 سنوات.. مُناشدة للوزير

"أحلام" تترك أطفالها لتُتابع قضيتها العالقة في وزارة الإسكان منذ 10 سنوات.. مُناشدة للوزير

طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الإرث الإنساني في فلسطين

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الإرث الإنساني في فلسطين

حكومة الحمد الله تُقدم استقالتها رسمياً للرئيس محمود عباس

حكومة الحمد الله تُقدم استقالتها رسمياً للرئيس محمود عباس

نقيب المحامين: تأجيل إنفاذ الضمان يُؤكد التحام الرئيس مع المطالب الشعبية

نقيب المحامين: تأجيل إنفاذ الضمان يُؤكد التحام الرئيس مع المطالب الشعبية

نقيب الموظفين: 500 موظف مصيرهم التقاعدي لا يزال مجهولًا

نقيب الموظفين: 500 موظف مصيرهم التقاعدي لا يزال مجهولًا

أبو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

أبو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الإرث الإنساني في فلسطين

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الإرث الإنساني في فلسطين

نقيب المحامين: تأجيل إنفاذ الضمان يُؤكد التحام الرئيس مع المطالب الشعبية

نقيب المحامين: تأجيل إنفاذ الضمان يُؤكد التحام الرئيس مع المطالب الشعبية

أبو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

أبو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

التربية و&#34;فيصل الحسيني&#34; توقعان اتفاقية لمساندة ودعم مدارس القدس

التربية و"فيصل الحسيني" توقعان اتفاقية لمساندة ودعم مدارس القدس

عضو كنيست: مخططات تهجير الآلاف من النقب هدفها تفريغ الجنوب من أهاليه

عضو كنيست: مخططات تهجير الآلاف من النقب هدفها تفريغ الجنوب من أهاليه

تحذيرات من مشروع استيطاني سيقطع التواصل ما بين قلقيلية وسلفيت

تحذيرات من مشروع استيطاني سيقطع التواصل ما بين قلقيلية وسلفيت

أبو يوسف: قرار الرئيس حول &#34;الضمان&#34; جاء في الوقت المناسب

أبو يوسف: قرار الرئيس حول "الضمان" جاء في الوقت المناسب

الشرطة تقبض على مشتبه به بسرقة ثلاث مركبات في الخليل

الشرطة تقبض على مشتبه به بسرقة ثلاث مركبات في الخليل

منوعات

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

الهندية فريدا بينتو تتهم شركة لوريال بتفتيح لون بشرتها

الهندية فريدا بينتو تتهم شركة لوريال بتفتيح لون بشرتها

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

&#34;كرش&#34; أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

"كرش" أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

بعد 11 عامًا.. طفلتي &#34;لحظة وداع&#34; من أجمل فتيات تركيا

بعد 11 عامًا.. طفلتي "لحظة وداع" من أجمل فتيات تركيا

كشفت جنسيته وديانته.. شاهد خطيب عبير سندر الوسيم

كشفت جنسيته وديانته.. شاهد خطيب عبير سندر الوسيم

قصة الفنان الراحل &#34;هامان&#34; الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

قصة الفنان الراحل "هامان" الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

شمس الملا تصدم الجميع بصور خادشة للحياء مع حبيبها

شمس الملا تصدم الجميع بصور خادشة للحياء مع حبيبها

عربي

الحشد الشعبي: ننتظر ساعة الصفر لدخول العمق السوري

الحشد الشعبي: ننتظر ساعة الصفر لدخول العمق السوري

السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة &#34;التمدد الإسرائيلي في أفريقيا&#34;

السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة "التمدد الإسرائيلي في أفريقيا"

زوجة السيسي تبحث مع زوجة ماكرون تمكين المرأة في مصر

زوجة السيسي تبحث مع زوجة ماكرون تمكين المرأة في مصر

هل فرضت مصر ضرائب على مواقع التواصل؟

هل فرضت مصر ضرائب على مواقع التواصل؟