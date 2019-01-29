شؤون فلسطينية

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الإرث الإنساني في فلسطين

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بحماية الإرث الإنساني في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي (تلفريك) بطول 1.4 كم، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يربط جبل الزيتون بساحة البراق. 
 
وأشارت في بيان لها، اليوم الثلاثاء باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن هذا المشروع، يندرج في إطار مخطط دولة الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة، وتشويه تراثها وطمس معالمها والاعتداء على مقدساتها الدينية، وعلى موروثها الحضاري والتاريخي والديني.
 
وأكدت على أن هذه الجرائم الاستيطانية، هي جزء من مخططات حكومة الاحتلال للقضاء على دولة فلسطين، وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، كما أنها تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية المرافقة للانتخابات الإسرائيلية الهادفة إلى كسب أصوات المستوطنين المتطرفين واسترضائهم.
 
 وشددت عشراوي على أن هذه الممارسات، تعكس تبجح إسرائيل وإصرارها على مواصلة ممارساتها الاستيطانية والتوسعية وسياساتها الممنهجة للنقل القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية، والقانون الدولي والدولي الإنساني.
 
وطالبت في نهاية بيانها، المجتمع الدولي عموماً، والأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها ذات العلاقة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والسياسية، وممارسة صلاحياتهم في حماية التراث الحضاري والتاريخي والديني والطبيعي والثقافي في فلسطين،  وإرسال مراقبين دوليين لصون الإرث الإنساني، وإلزام دولة الاحتلال بقواعد القانون الدولي، والاتفاقيات، والقرارات الأممية.

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