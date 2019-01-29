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شؤون فلسطينية

أونروا: سنُطلق "النداء الطارئ" الأسبوع المقبل ونقاشات مع العمادي حول الأموال القطرية

أونروا: سنُطلق "النداء الطارئ" الأسبوع المقبل ونقاشات مع العمادي حول الأموال القطرية
أونروا
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ماتياس شمالي: إن المنظمة الدولية، وبعد التحدي الكبير مالياً وسياسياً الذي واجهته، تمكنت من تخطي العام الماضي دون أي عجز لهذا العام، وأن 40 دولة وهيئة ومنظمة ساعدت الوكالة في تخطي الأزمة التي كانت تعاني منها.

وأضاف في تصريحات لـ صحيفة (فلسطين): "كان التحدي أمامنا البقاء، والمحافظة على ميزانية التعليم والصحة السنوية، ويجب علينا إيجاد 300 مليون دولار لتخطي العام بهذا الخصوص".

وتابع شمالي: أن "التحدي الثاني هو السياسي فيما يخص معالجة الوضع الموجود في غزة، فما دام الحصار موجوداً يجب أن نبقي على المساعدة الغذائية المقدمة، وما دامت مسيرات العودة والرد العنيف عليها فإننا نحتاج لبقاء خدماتنا، وتقديم فرص العمل مقابل المال.

وكشف المسؤول في (أونروا)، أن الوكالة ستطلق "النداء الطارئ" في الأرضي الفلسطينية المحتلة في القدس الأسبوع المقبل، ويجب عليها توفير 90- 100 مليون دولار على الأقل لبرنامج الطوارئ في غزة، متوقعاً الحصول على بعض الوعود من الدول.

وبيّن شمالي، أن النداء الطارئ يرتكز إلى ثلاثة مرتكزات: الأول تقديم المساعدة الغذائية لمليون شخص، والثاني الدعم النفسي من خلال مدارس ومراكز الوكالة الصحية، والثالث فرص العمل مقابل المال، مشيراً إلى أن المساعدة الغذائية في الربع الأول من السنة تكلف 15- 20 مليون دولار.

وتابع: "سنستمر في مواجهة بعض الضغوط السياسية بشأن مستقبل (أونروا)، مثل سؤال: ماذا نفعل؟ وأن ينظر العالم ليس لإيجاد حلول لـ (أونروا) بل ليجدوا حلولاً للقضية الفلسطينية".

وفي السياق، أكد شمالي أن هناك نقاشات مستمرة بين السفير القطري محمد العمادي، ومسؤولين كبار في الأمم المتحدة حول آلية تمرير الأموال القطرية للمساعدات والمشاريع الإنسانية بغزة، وهذه النقاشات، تشمل إمكانية تمرير بعض تلك الأموال من خلال مشاريع (أونروا).

وقال: "إن تقديم قطر دعمها للعائلات الأكثر ضعفاً وفقراً، أحد الطرق التي تعمل بها الوكالة للعائلات الفقيرة؛ لتوفير فرص عمل مؤقتة (البطالة) من الممكن أن يكون بهذا الشكل، ولا يوجد شيء مؤكد".

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