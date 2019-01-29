نقيب الموظفين: 500 موظف مصيرهم التقاعدي لا يزال مجهولًا

خاص دنيا الوطنقال نقيب الموظفين العموميين، عارف أبو جراد: إن حوالي 500 من الموظفين العموميين، لم يتم معرفة مصيرهم، ما إذا كانوا متقاعدين، أم مستمرون على راتبهم الرسمي.وأضاف أبو جراد لـ"دنيا الوطن": راتب شهر كانون الثاني/ يناير، الذي سيصدر مطلع شباط/ فبراير، سيُظهر ماذا حدث لهؤلاء الموظفين، هل هم متقاعدون أم مستمرون على راتبهم الأساسي، متابعًا: "استفسرت شخصيًا من هيئة التأمين والمعاشات، عما إذا تم إحالة الموظفين للتقاعد، أم لا، فأكدوا أنه لم يصلهم أي قرار يُفيد بذلك، ولكن لربما يكون الأمر عبارة عن خلل فني".وأوضح أن وزارة المالية، لم يصدر عنها أي تصريح أو بيان رسمي، حول مصير الموظفين الـ 500، داعيًا الجهات المختصة لتوضيح هذا الأمر.وحول الأنباء التي تحدثت عن أن راتب الموظفين للشهر المقبل سيكون بنسبة لا تقل عن 70%، قال أبو جراد: لحد اللحظة لم تتحدث أي مصادر حكومية، عن نسبة الصرف، وكل ما صدر هو تصريحات مصدرها قيادات السلطة الفلسطينية، مثل عزام الأحمد وحسين الشيخ.