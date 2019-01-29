شؤون فلسطينية

أبو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

أبو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو هولي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لإسقاط قانون القومية العنصري ولمواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة عام 1948 والتي تحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية وبل وتهدد وجودهم وبقائهم على ارضهم عبر التهجير القسري.

وقال أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم بمناسبة احياء اليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1948 والذي يصادف يوم غد الموافق 30/1/2019 ان اسرائيل الدول القائمة على الاحتلال تواصل حربها العنصرية ضد الوجود الفلسطيني في الأراض المحتلة عام 1948 من خلال قوانينها العنصرية البائدة التي كان اخرها قانون القومية الاسرائيلي الذي هو امتداد لسلسة قوانين سنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على مدار سبعين عاما لتجسيد يهودية دولتها ونسف الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني، والقضاء على قضية اللاجئين وحق العودة.

وأشار إلى أهمية اليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1948 في فضح وتعرية اسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال بانها دولة عنصرية قائمة على سياسة الابرتهاديد التي لفظها العالم منذ عشرات السنين وفي الوقت ذاته تسليط الضوء على حجم المعاناة والتمييز العنصري الذي يتعرض فيها شعبنا داخل الاراضي المحتلة عام 1948 لارغامه على ترك دياره وارضه عبر سياسات التمييز العنصري من قبل دولة اسرائيل التي تدعي بانها دولة ديمقراطية.

وأكد أبو هولي على ضرورة تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري وتفعيل قرار الجمعية العامة رقم (3379) بمساواة الصهيونية بالعنصرية في ظل استمرار اسرائيل بسن القوانين العنصرية التي تستهدف ابناء شعبنا الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة العام 1948.

وأضاف في هذا اليوم العالمي يجب على العالم ان يعرف مخاطر قانون القومية الاسرائيلي باعتباره رأس القوانين العنصرية الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1948 والتحرك باتجاه اسقاطه لمخالفته الصريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها التي تأسست عليها لافتا الى ان ميثاق الأمم المتحدة اكد على عدم التمييز بسبب الدين او اللغة وهو ما تخالفه دولة الاحتلال في قانون القومية بنصه على أن دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، يحق له فقط تقرير مصيره مما يلغي حقوق شعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين بل ويحرم شعبنا من حق تقرير مصيره ويحرم اللاجئين الفلسطينيين من العودة الي ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

ودعا أبو هولي جميع شرائح شعبنا الفلسطيني وفصائله في الوطن والشتات وكل احرار العالم لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 لدعم حقوقهم ونصرتها وحمايتهم من سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

ووجه أبو هولي التحية لشعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 الذي يخوضون معركة البقاء على ثباتهم على ارضهم وصمودهم امام حملات التضييق والتمييز ونضالهم المستمر في وجه اسرائيل وضد القوانين العنصرية التي تستهدف وجودهم ولغتهم وحقوقهم الانسانية مؤكدا على ان فلسطيني عرب 48 هم جزء اصيل من شعبنا الفلسطيني والذين ما زالوا شوكة في حلق الاحتلال صامدين على ارضهم رغم كل محاولات الانكار والتهميش والاقلاع والتمييز العنصري.

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