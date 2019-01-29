شؤون فلسطينية

التربية و"فيصل الحسيني" توقعان اتفاقية لمساندة ودعم مدارس القدس

التربية و"فيصل الحسيني" توقعان اتفاقية لمساندة ودعم مدارس القدس
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة فيصل الحسيني، عبد القادر الحسيني، اليوم، اتفاقية تعاون لمساندة ودعم المدارس المقدسية.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية، مدير عام العلاقات العامة والدولية في الوزارة، نديم سامي، ومدير عام وحدة القدس، ديمة السمان، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية، نيفين مصلح.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أن الوزارة لن تدخر أي جهد للدفاع عن القطاع التعليمي في المدينة المقدسة، وإفشال مخططات الاحتلال الرامية لأسرلة نظام التعليم، وضرب المنظومة التربوية برمتها في القدس.

وشدد الوزير على التزام الوزارة وبالتعاون مع شركائها بالحفاظ على الوجه الفلسطيني العربي الحضاري في مدينة القدس، ومواصلة توفير التعليم النوعي لمدارس المدينة، وتحقيق الحلم الفلسطيني في دولة ديمقراطية، تحترم حقوق الإنسان والعدالة
والمساواة، وذلك عبر تقديم ما يلزم من برامج تعليمية وتطوير البنى تحتية.

من جهته، ثمن الحسيني هذا التعاون مع الوزارة، مؤكداً التزام مؤسسته في عملها كل ما ورد في أجندة السياسات الوطنية الصادرة عن رئاسة الوزراء، وخطة وزارة التربية 2017-2022، وتبني الخطط الوطنية الموجودة في خطة عمل المؤسسة الخاصة بالتعليم.

وأكد على رؤية المؤسسة الرامية لتحقيق مجتمع مدرسي يمارس الديمقراطية، ويحترم التعددية، وحقوق الإنسان، ومنتم لوطنه وواعٍ لقضيته والقضايا الإنسانية، ومتمكن من البحث العلمي، وقادر على الإنتاج الأدبي والعلمي، ومتطور تكنولوجياً، وقادر على المنافسة عالمياً، ويمارس العمل بنزاهة وشفافية، مؤكداً على عمل مؤسسة فيصل الحسيني بالتنسيق مع الدوائر والجهات التي تقوم الوزارة بتنسيبها؛ لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية؛ لمساندة المدارس المقدسية، وتطوير وتشغيل برامج تستهدف رفع جودة التعليم.

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