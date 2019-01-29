عضو كنيست: مخططات تهجير الآلاف من النقب هدفها تفريغ الجنوب من أهاليه



وأضاف الخرومي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: أن هذه المخططات الإسرائيلية لهدم النقب جزء منها بدأ قبل عدة سنوات، وجزء منها جديد، لتهجير آلاف العائلات في الجنوب، وهدم قراهم التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف.



وأشار الخرومي إلى أن حكومة الاحتلال، هدمت خلال العام الماضي 2775 منزلاً في النقب، مبيناً أن 35 قرية من قرى الجنوب غير معترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية.



وطمأن الخرومي أهالي النقب، بأن مخططات الإخلاء والتهجير ستفشل كسابقتها بصمود الأهالي على الأرض، وبالعمل المهني والدائم للتصدي لها، منوهاً إلى فعاليات ضخمة، ستنظم خلال الأشهر المقبلة؛ لتعزيز صمود الأهالي من خلال إعادة بناء المنازل، وشق طرق جديدة، ومد خطوط مياه.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو (الكنيست) عن القائمة العربية المشتركة، سعيد الخرومي: إن مخططات حكومة الاحتلال لتهجير 36 ألف مواطن من النقب، تأتي بهدف تفريغ الجنوب من أهاليه، ولإرضاء الجمهور اليميني المتطرف قبل انتخابات (الكنيست) المقبلة.