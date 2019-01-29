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تحذيرات من مشروع استيطاني سيقطع التواصل ما بين قلقيلية وسلفيت

تحذيرات من مشروع استيطاني سيقطع التواصل ما بين قلقيلية وسلفيت
مخططات استيطانية في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة: إن إجراءات الاحتلال في المحافظة وقراها، من إغلاقات واقتحامات وإقامة الحواجز والاعتداءات على المواطنين وأراضيهم من الاحتلال ومستوطنيه، تندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للتنكيل بالمواطنين، لإبعادهم وتفريغ أراضيهم لصالح الاستيطان والمستوطنين.

وفيما يتعلق بقرار الاحتلال إقامة مستوطنة على أراضي المواطنين جنوب المحافظة، أوضح رواجبة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع الاستيطاني كُشِف عنه قبل نحو عام لربط المستوطنات المقامة 
في تلك المنطقة بما تسمى "مدينة إسرائيل الجديدة"، محذراً من أن هذا المشروع الاستيطاني، سيقطع التواصل ما بين محافظتي قلقيلية وسلفيت.

وأضاف رواجبة: أنه سيتم إقامة هذه المستوطنة على حساب الأرض الفلسطينية، وتحديداً الأراضي الواقعة ما بين كفر قاسم، وتمتد حتى أراضي عزون عتمة، وبيت أمين، ومسحة، وبديا، والزاوية، وفيما تبلغ مساحة هذه الأراضي أربعة آلاف دونم، أعلن عن مصادرتها لصالح هذا المشروع الاستيطاني.

وأشار محافظ قلقيلية، إلى أنه يجري التنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لمواجهة هذا المشروع الاستيطاني، وتجري الآن عملية إحصاء ومسح لكافة الأراضي، وإحضار الوثائق الخاصة بالسكان، من أجل التوجه لمحاكم الاحتلال للاعتراض.

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