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أبو يوسف: قرار الرئيس حول "الضمان" جاء في الوقت المناسب

أبو يوسف: قرار الرئيس حول "الضمان" جاء في الوقت المناسب
واصل أبو يوسف
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، يأتي في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار، جاء في الوقت المناسب، وفي الوقت الذي سيشكل فيه نقاش جدّي، حتى يصدر بموافقة الجميع، وبما يليق بأبناء شعبنا، وبما يتلاءم مع مصلحة العمال والفئات المهمشة.

وأصدر الرئيس عباس، مساء الاثنين، قراراً بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتباراً من تاريخه.

ونصّ القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

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