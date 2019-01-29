الشرطة تقبض على مشتبه به بسرقة ثلاث مركبات في الخليل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على شخص يشتبه به بسرقة ثلاث مركبات في الخليل.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من عدد من المواطنين، تتعلق بقيام مجهول بسرقة مركباتهم الخاصة من أمام منازلهم ليلاً، على الفور باشرت المباحث العامة، إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات هذه الحوادث ومعرفة الفاعل.وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة، قادت التحريات شرطة المباحث العامة لشخص مشتبه به، وتم إلقاء القبض عليه، وضبط المركبات المسروقة بحوزته.هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.