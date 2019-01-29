أبو ليلى: قانون الضمان مطلب رئيسي لأبناء شعبنا ويجب الحفاظ عليه



وأكد عبد الكريم لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال للسماح بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي ووضعه طي النسيان، لأنه مطلب رئيسي لأبناء شعبنا، ويجب الحفاظ عليه، كونه مكسباً وطنياً واجتماعياً، كما قال.



وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء الاثنين، قراراً بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتباراً من تاريخه.



ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

رام الله - دنيا الوطناعتبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، قرار الرئيس محمود عباس، بإصدار قرار بقانون وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، خطوة بالاتجاه الصحيح، مبيناً أن هذا القرار، سيوفر الأجواء الإيجابية من أجل الحوار ما بين مختلف الأطراف.