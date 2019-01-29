مجدلاني: قرار الرئيس لا يعني إلغاء "الضمان" ولكن لإعطاء فرصة للحوار



وقال مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن قرار الرئيس لا يعني إلغاء القانون، وإنما هو إعطاء فرصة لحوار جدّي لمكوّنات الشركاء الاجتماعيين، حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس وخلال سقف زمني محدد.





وأكد أن هذه الخطوة، ستفتح المجال واسعاً أمام الأطراف الرافضة لقانون الضمان لمراجعة مواقفهم، إضافة إلى قطع الطريق على بعض الأطراف، التي كانت تحاول استغلال هذه المواقف للوصول لأبعاد أخرى.



وأشار إلى أنه من الممكن، أن يكون هذا مطروحاً على جدول أعمال الحكومة الجديدة لصياغة إطار تفاهمي ما بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال رعاية هذا الحوار في إطار سقف زمني ورؤية اجتماعية واقتصادية.

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، قرار بقانون، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بوقف نفاذ القرار، بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، بأنه قرار حكيم، وجاء في وقته لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع.