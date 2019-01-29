الصالحي: طريقة التعامل مع احتجاجات قانون الضمان مصدر فخر لشعبنا

وأشاد الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، بالمسؤولية الكبيرة في تعامل المؤسسة الرسمية مع حالة الاحتجاج التي كانت على قانون الضمان، قائلا: إن التعامل مع حالة الاحتجاج مصدر فخر لشعبنا.



وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء الاثنين، قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.



ونصّ القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.



رام الله - دنيا الوطنرحّب أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي بقرار الرئيس محمود عباس، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي مضيفا ان هذا القرار هو محل تقدير من الجميع.