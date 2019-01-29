هنية يهاتف السفير الياباني ويشكره على المشاريع المقدّمة للرياضة الفلسطينية





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نحتفل بالعام الثالث للمشاريع اليابانية، والتي لها الأثر الكبير علي الرياضة بالقطاع.





وأكد السفير الياباني خلال الاتصال الهاتفي، أن "ما نقوم به هو واجب لدعم الرياضة والشباب بقطاع غزة".



وضمن المشاريع التي سيوقعها السفير الياباني لقطاع الرياضة اليوم، توقيع ثلاثة اتفاقيات أخري اليوم مع اللجنة الاولمبية الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.



وسيكون اختتام المشاريع والاحتفال، بها، خلال افتتاح ملعب رفح البلدي بمنتصف شهر آذار/ مارس، وفق ما قال هنية.



رام الله - دنيا الوطنهاتف عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلي للشباب والرياضة السفير الياباني لدى فلسطين، وعبّر له عن الشكر والتقدير علي دعمه المتواصل لقطاع الرياضة من خلال المنح اليابانية.