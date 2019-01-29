فتح: السلطة ستصرف 75% من راتب موظفيها.. وسَتُعاد الخصومات تدريجياً
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة (فتح) اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الفلسطينية في رام الله، ستصرف، الشهر المقبل، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلاً من نسبة الـ 50% التي تصرف بالوقت الحالي.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف لـ (الأناضول): إن "القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام، ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة، سيتم إعادة النظر فيها تدريجياً".
وأضاف أبو سيف أن "الحكومة ستواصل تحسين أوضاع الناس في غزة، وستتم إعادة خصومات رواتب الموظفين تدريجياً خلال الأشهر المقبلة".
كشفت حركة (فتح) اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الفلسطينية في رام الله، ستصرف، الشهر المقبل، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلاً من نسبة الـ 50% التي تصرف بالوقت الحالي.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف لـ (الأناضول): إن "القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام، ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة، سيتم إعادة النظر فيها تدريجياً".
وأضاف أبو سيف أن "الحكومة ستواصل تحسين أوضاع الناس في غزة، وستتم إعادة خصومات رواتب الموظفين تدريجياً خلال الأشهر المقبلة".
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