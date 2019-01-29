فتح: السلطة ستصرف 75% من راتب موظفيها.. وسَتُعاد الخصومات تدريجياً

ان الحكومة الفلسطينية في رام الله، ستصرف، الشهر المقبل، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلاً من نسبة الـ 50% التي تصرف بالوقت الحالي.







رام الله - دنيا الوطنكشفت حركة (فتح) اليوم الثلاثاء،وقال المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف لـ (الأناضول): إن "القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام، ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة، سيتم إعادة النظر فيها تدريجياً".وأضاف أبو سيف أن "الحكومة ستواصل تحسين أوضاع الناس في غزة، وستتم إعادة خصومات رواتب الموظفين تدريجياً خلال الأشهر المقبلة".