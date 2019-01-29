دولي

منظومة مدفعية أمريكية يصل مداها لـ 1600 كيلومتر

منظومة مدفعية أمريكية يصل مداها لـ 1600 كيلومتر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم)، إن الولايات المتحدة، تعمل في الوقت الراهن على تصميم منظومة مدفعية، يمكنها إطلاق قذائف على أهداف تبعد عنها مسافة تزيد عن 1600 كيلومتر.

وأوضح الموقع، أن وزير الجيش الأمريكي، مارك إسبر، أعلن الأسبوع الماضي عن تصميم "مدفع" قادر على ضرب أهداف على مسافة 1000 ميل (حوالي 1600 كيلومتر).

وحسب خبراء عسكريين صينيين، فإن المنظومات المدفعية العادية، لا تستطيع إطلاق قذائفها إلى مسافة تزيد عن 100 ميل (160 كلم)، وأما المنظومة الكهرومغناطيسية التي يعمل الأمريكان على تصميمها، فلن يزيد مداها الأقصى على 300 ميل (حوالي 480 كيلومتراً). ويرى هؤلاء الخبراء، أن قذائف المنظومة الأمريكية ليست إلا صواريخ باليستية متوسطة المدى، وعبر تسمية "المدفع العملاق"، يحاول البنتاغون التظاهر بعدم  انتهاك اتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وفي السنوات الأخيرة، تتبادل موسكو وواشنطن، التهم بخصوص انتهاك بنود معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وقبل عدة أشهر، أعلنت الولايات المتحدة عزمها الانسحاب من هذه المعاهدة.

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