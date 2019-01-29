شؤون فلسطينية

الدعليس: ملزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولن نتعامل مع حكومة تفرزها فتح

الدعليس: ملزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولن نتعامل مع حكومة تفرزها فتح
عصام الدعليس
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس عصام الدعليس: إن حركة حماس ملزمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وفق اتفاق القاهرة ومخرجات اتفاق بيروت عام 2017.

وأضاف في تصريحات، نقلتها إذاعة (الأقصى) التابعة لحركة حماس: "الوطن للجميع وليس لحركة فتح وحدها، وبالتالي فهي لن تستطيع التغلب على الإشكاليات التي تواجه الشعب الفلسطيني".

وتابع: "ملتزمون بانتخابات عامة شاملة على أساس الوفاق الوطني، ولكن لحين إجراء الانتخابات، فإن التشريعي قائم بغض النظر عن سلوك الرئيس عباس".

وشددّ القيادي في حركة حماس، على أنه لا يمكن التعامل مع حكومة من إفرزات حركة فتح، لأنها ستعزز الانقسام، وتزيد من سطوة رئيس السلطة، وفق تعبيره.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة فتح أول أمس الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية من منظمة التحرير الفلسطينية، فيما قال عزام الأحمد، عضو اللجنة: إن الهدف من هذه الحكومة، فك الارتباط عن حماس، والإعداد لانتخابات تشريعية.

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