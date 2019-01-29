معلومات حول القوة الدولية في الخليل التي أنهى نتنياهو عملها

رام الله - دنيا الوطن توفيق أبو شومرأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً بعدم تجديد مدة بقاء القوات الدولية في الخليل.وبناءً على هذا القرار، لا بد أن ننشر بعض المعلومات المهمة، عن البعثة الدولية.يبلغ عدد أفراد البعثة الدولية في الخليل، ثمانين مراقبًا، فيما الدول المشاركة هي: تركيا، النرويج، السويد، الدنمارك، سويسرا، إيطاليا.تم تأسيس هذه القوة عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام، 1994، حينما قتل المستوطن الإسرائيلي، باروخ غولدشتاين تسعة وعشرين مصلياً فلسطينياً داخل الحرم.أُسست هذه القوة بموافقة الفلسطينيين، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتُجدد مهماتُها كل ستة أشهر، بموافقة الطرفين، ومهمتها الرئيسية، تحقيق الأمن والهدوء للفلسطينيين.وتقوم هذه القوة، بكتابة تقارير عن الخروقات والأحداث في تقارير، ترسلها للفلسطينيين، والإسرائيليين، والدول المشتركة في القوة، ولا يُسمح لها بالتدخل في الأحداث.أتهم الاحتلال الإسرائيلي، القوة بأنها تُناصر الفلسطينيين، وتعتدي بالضرب على المستوطنين، كما اتهمت أيضاً بأنها تسرق الأموال المخصصة لها.إلى ذلك، اتهمت القوة بأنها تُناصر حركة المقاطعة (BDS) وزعم المستوطنون أنها تعتدي بالضرب على الأطفال اليهود.