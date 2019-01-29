بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بسجون الاحتلال



والأسير غسان تيسير محمد درويش (33 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا، ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.





والأسير إبراهيم مفلح صالح أبو زيادة (32 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.



ومن مدينة نابلس، الأسير حمزة يوسف عارف الحاج محمد (33 عامًا)، المحكوم بالسجن 33 عامًا، ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.



ويعد والده الشيخ يوسف العارف من أبرز قيادات حركة الجهاد الإسلامي، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثماني سنوات معظمها في الاعتقال الإداري، وتوفي قبل خمسة أعوام.

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت الأسرى) أن أربعة أسرى من الضفة الغربية، يدخلون اليوم الثلاثاء، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:من مدينة رام الله، الأسير فايز زكي فايز خواجة (40 عامًا)، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.