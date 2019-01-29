الدفاع المدني تعامل مع 29 حادث إنقاذ وإطفاء الليلة الماضية

أعلنت مديرية الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن طواقمها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (29) حادث إنقاذ وإطفاء، كان منها (9) حوادث إطفاء و(20) حادث إنقاذ.





كانت أبرز الحوادث التي تعاملت معها الطواقم:





1- (4) حوادث سير في كل من محافظة جنين ونابلس نتج عنها (8) إصابات كانت فيها إصابة حرجة، وباقي الإصابات ما بين الطفيفة والمتوسطة.





2- الخليل- دورا: حريق كراتين داخل منزل في منطقة خلة مناع بالطابق الثاني بالمطبخ ناتج عن تسرب غاز، وعمل الطاقم على إخماد النيران ومنع انتشارها وتأمين المكان.





3- الخليل- بني نعيم: حريق كونتير داخل محجر في منطقة العديسة، والحريق عبارة عن أثاث للحارس، وعمل الطاقم على إخماد النيران.

رام الله - دنيا الوطن