كوريا الشمالية تُجدد عقوبة الإعدام لمشاهدي قناة تلفزيونية

رام الله - دنيا الوطن

قررت السلطات في كوريا الشمالية، تذكير مواطنيها بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام في حال مشاهدتهم برامج التلفزيون الكوري الجنوبي.





وحسب صحيفة (تلغراف) البريطانية، فقد أقام مسؤولون من النظام محاضرات في مقاطعة جنوب هوانغهاي (غربي البلاد) بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، لمطالبة السكان هناك بالامتناع عن مشاهدة قنوات كوريا الجنوبية.



وحسب الصحيفة، فإنه بداية العام الجديد أقام مسؤولو الشرطة محاضرات في المقاطعة، لافتةً إلى أن المسؤولين يدركون أن عدداً متزايداً من المواطنين قادرون على التلاعب في ترددات تلفزيوناتهم لمشاهدة البرامج التلفزيونية الكورية الجنوبية.





وأضافت: "بغض النظر عن وضع أي فرد، يمكن إعدام أولئك الذين انتهكوا ذلك الخرق، إنهم يريدون غرس الخوف"، مشيرةً إلى أن ذوبان الجليد الأخير بين الكوريتين شجع المواطنين الشماليين، بالقرب من الحدود، على المخاطرة بالمشاهدة السرية للعروض التلفزيونية المحظورة عند الفجر.ورسمياً، لا يسمح للمواطنين في كوريا الشمالية بالوصول إلى شبكة "الإنترانت"، كما يجب إبلاغ السلطات المحلية في حالة رغب أحدهم في إجراء مكالمات أو إرسال بريد إلكتروني لأجانب.كما يحظر النظام هناك الأخبار الأجنبية، وتعتبر المواد الإباحية والأناجيل "أساليب شريرة للتسلل"، وتستخدم "لزعزعة استقرار المجتمع".