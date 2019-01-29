الشرافي: قريباً اعتماد برنامج ماجستير خاص بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية

مع احتياجات السوق الفلسطيني، مشدداً أن عام 2019 سيشهد انطلاق برامج للدكتوراة بالتعاون مع العديد من الجامعات الدولية والعربية والمحلية.



وفي مجال البحث العلمي، أكد الشرافي أن البحث العلمي في جامعة الأقصى اليوم يحظي باهتمام إدارة الجامعة باعتباره النواة الأساسية للعلم والبحث، مقدراً جهود الكوادر التدريسية والإدارية لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا ، مفتخراً بمجلة الجامعة للدراسات الإنسانية التي أصبحت في مصاف المجلات العربية

وحصولها على المرتبة الأولى بينهم في تناولها واهتمامها للبحث العلمي.



وفي ختام حديثة تمنى من الجميع المزيد من العمل والجهد والاجتهاد للحصول على أعلى المستويات المهنية والتعليمية للجامعة، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح خلال مسيرتهم العلمية.



يذكر، أن الدكتور كمال العبد الشرافي يعتبر من القيادات التي أولت جهدها للعلم، و بناء المؤسسات التعليمية في فلسطين وخصوصاً قطاع غزة، حيث تولى منصب رئاسة الجامعة، وجمع خلاله الأطياف الفلسطينية، تحت هدف وراية واحدة، ويشغل

أيضاً منصب مستشار رئيس الدولة لشؤون حقوق الإنسان والمجتمع المدني، تقلد العديد من المناصب المهمة ذات شخصية ثورية وقيادية قوية، تحب الوطن وتحترم المواطن، ويقدم اهتماماته لخدمة الجميع دون استثناء، ويعتبر من الشخصيات

المهمة والفعالة، والتي تحظى باحترام كبير عند كافة الفصائل الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس جامعة الأقصى، د. كمال الشرافي، على أنه في القريب العاجل، سيتم اعتماد برنامج الماجستير خاص للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وذلك تلبية لاحتياجهم وحقهم في التعليم العالي، وتماشياً لطموحاتهم التي حرمهم منها السجان الإسرائيلي، وذلك ضمن الخطة التطويرية للجامعة لعام 2019.وأكد أن جامعة الأقصى هي جامعة الكل الفلسطيني، وهي صانعة للأجيال المتعلمة، باعتبارها منارة للعلم والإبداع والتميز، موضحاً أن الجامعة في السنوات الماضية واجهتها العديد من العقبات والمشاكل المختلفة والقضايا المتعثرة، ولكن بعد وقوف المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني، تعدت مرحلة الانكسار، وأصبحت من أفضل الجامعات العربية والمحلية.وأشار الشرافي إلى أن الوضع العام للجامعة، أصبح بشكل عام مميزاً بالنسبة للسنوات الماضية، وهذا يعكس التقدم في المشاريع التنموية بإقامة العديد من المباني، وتشييد غيرها من نفقتها وميزانيتها الخاصة، وذلك لخدمة عدد كبير من الطلبة وتوفير الأجواء المناسبة لهم.وأوضح أن الجامعة أخدت على عاتقها تقديم المساعدات للطلبة الخريجين وبعد التخطيط والتداول مع أعضاء ونواب مجلس الجامعة، ومجلس الأمناء تم الاتفاق والإقرار بمشروع تحرير الشهادات التي شمل تحرير حوالي 17 ألف شهادة محتجزة من قبل الجامعة، لكي ينال الخريج شهادته لتقديمها للوظائف المختلفة أو الالتحاق في الدراسات العليا.وبين أن الجامعة خلال الفترة الماضية حصلت على اعتماد العديد من برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم من قبل هيئة الاعتماد والجودة الفلسطينية، وبمباركة وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، الذي وجه له التحية والتقدير خلال هذا المقام لجهوده الجبارة في خدمة المؤسسات التعليمية، وذلك تماشياً