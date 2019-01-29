شؤون فلسطينية

الشرافي: قريباً اعتماد برنامج ماجستير خاص بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية

الشرافي: قريباً اعتماد برنامج ماجستير خاص بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس جامعة الأقصى، د. كمال الشرافي، على أنه في القريب العاجل، سيتم اعتماد برنامج الماجستير خاص للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وذلك تلبية لاحتياجهم وحقهم في التعليم العالي، وتماشياً لطموحاتهم التي حرمهم منها السجان الإسرائيلي، وذلك ضمن الخطة التطويرية للجامعة لعام 2019.

وأكد أن جامعة الأقصى هي جامعة الكل الفلسطيني، وهي صانعة للأجيال المتعلمة، باعتبارها منارة للعلم والإبداع والتميز، موضحاً أن الجامعة في السنوات الماضية واجهتها العديد من العقبات والمشاكل المختلفة والقضايا المتعثرة، ولكن بعد وقوف المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني، تعدت مرحلة الانكسار، وأصبحت من أفضل الجامعات العربية والمحلية.

وأشار الشرافي إلى أن الوضع العام للجامعة، أصبح بشكل عام مميزاً بالنسبة للسنوات الماضية، وهذا يعكس التقدم في المشاريع التنموية بإقامة العديد من المباني، وتشييد غيرها من نفقتها وميزانيتها الخاصة، وذلك لخدمة عدد كبير من الطلبة وتوفير الأجواء المناسبة لهم.

وأوضح أن الجامعة أخدت على عاتقها تقديم المساعدات للطلبة الخريجين وبعد التخطيط والتداول مع أعضاء ونواب مجلس الجامعة، ومجلس الأمناء تم الاتفاق والإقرار بمشروع تحرير الشهادات التي شمل تحرير حوالي 17 ألف شهادة محتجزة من قبل الجامعة، لكي ينال الخريج شهادته لتقديمها للوظائف المختلفة أو الالتحاق في الدراسات العليا.

وبين أن الجامعة خلال الفترة الماضية حصلت على اعتماد العديد من برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم من قبل هيئة الاعتماد والجودة الفلسطينية، وبمباركة وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم،  الذي وجه له التحية والتقدير خلال هذا المقام لجهوده الجبارة في خدمة المؤسسات التعليمية، وذلك تماشياً 
مع احتياجات السوق الفلسطيني، مشدداً أن عام 2019 سيشهد انطلاق برامج للدكتوراة بالتعاون مع العديد من الجامعات الدولية والعربية والمحلية.

وفي مجال البحث العلمي، أكد  الشرافي أن البحث العلمي في جامعة الأقصى اليوم يحظي باهتمام إدارة الجامعة باعتباره النواة الأساسية للعلم والبحث، مقدراً جهود الكوادر التدريسية والإدارية لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا ، مفتخراً بمجلة الجامعة للدراسات الإنسانية التي أصبحت في مصاف المجلات العربية
وحصولها على المرتبة الأولى بينهم في تناولها واهتمامها للبحث العلمي.

وفي ختام حديثة تمنى من الجميع المزيد من العمل والجهد والاجتهاد للحصول على أعلى المستويات المهنية والتعليمية للجامعة، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح خلال مسيرتهم العلمية.

يذكر، أن الدكتور كمال العبد الشرافي يعتبر من القيادات التي أولت جهدها للعلم، و بناء المؤسسات التعليمية في فلسطين وخصوصاً قطاع غزة، حيث تولى منصب رئاسة الجامعة، وجمع خلاله الأطياف الفلسطينية، تحت هدف وراية واحدة، ويشغل
أيضاً منصب مستشار رئيس الدولة لشؤون حقوق الإنسان والمجتمع المدني، تقلد العديد من المناصب المهمة ذات شخصية ثورية وقيادية قوية، تحب الوطن وتحترم المواطن، ويقدم اهتماماته لخدمة الجميع دون استثناء، ويعتبر من الشخصيات
المهمة والفعالة، والتي تحظى باحترام كبير عند كافة الفصائل الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يصادق على مخطط لبناء &#34;تلفريك&#34; بالقدس لربط شرقها بغربها

الاحتلال يصادق على مخطط لبناء "تلفريك" بالقدس لربط شرقها بغربها

فتح: السلطة ستصرف 75% من راتب موظفيها.. وسَتُعاد الخصومات تدريجياً

فتح: السلطة ستصرف 75% من راتب موظفيها.. وسَتُعاد الخصومات تدريجياً

الدعليس: ملزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولن نتعامل مع حكومة تفرزها فتح

الدعليس: ملزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولن نتعامل مع حكومة تفرزها فتح

معلومات حول القوة الدولية في الخليل التي أنهى نتنياهو عملها

معلومات حول القوة الدولية في الخليل التي أنهى نتنياهو عملها

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بسجون الاحتلال

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بسجون الاحتلال

الدفاع المدني تعامل مع 29 حادث إنقاذ وإطفاء الليلة الماضية

الدفاع المدني تعامل مع 29 حادث إنقاذ وإطفاء الليلة الماضية

نتنياهو للمستوطنين: لن يتم اقتلاعكم من هنا

نتنياهو للمستوطنين: لن يتم اقتلاعكم من هنا

إصابة شاب برضوض وكدمات بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه غرب بيت جالا

إصابة شاب برضوض وكدمات بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه غرب بيت جالا

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بسجون الاحتلال

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بسجون الاحتلال

الدفاع المدني تعامل مع 29 حادث إنقاذ وإطفاء الليلة الماضية

الدفاع المدني تعامل مع 29 حادث إنقاذ وإطفاء الليلة الماضية

الشرافي: قريباً اعتماد برنامج ماجستير خاص بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية

الشرافي: قريباً اعتماد برنامج ماجستير خاص بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية

إصابة شاب برضوض وكدمات بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه غرب بيت جالا

إصابة شاب برضوض وكدمات بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً في الضفة الغربية

أبو مرزوق: قرار تشكيل حكومة منظمة التحرير هدفه استبعاد حماس والجهاد

أبو مرزوق: قرار تشكيل حكومة منظمة التحرير هدفه استبعاد حماس والجهاد

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً والفرصة قائمة لسقوط أمطار

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً والفرصة قائمة لسقوط أمطار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

منوعات

&#34;كرش&#34; أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

"كرش" أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

بعد 11 عامًا.. طفلتي &#34;لحظة وداع&#34; من أجمل فتيات تركيا

بعد 11 عامًا.. طفلتي "لحظة وداع" من أجمل فتيات تركيا

كشفت جنسيته وديانته.. شاهد خطيب عبير سندر الوسيم

كشفت جنسيته وديانته.. شاهد خطيب عبير سندر الوسيم

قصة الفنان الراحل &#34;هامان&#34; الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

قصة الفنان الراحل "هامان" الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

شمس الملا تصدم الجميع بصور خادشة للحياء مع حبيبها

شمس الملا تصدم الجميع بصور خادشة للحياء مع حبيبها

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن &#34;رأسها أكبر من جسدها&#34;

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن "رأسها أكبر من جسدها"

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة &#34;يا ليلي ويا ليلا&#34;

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة "يا ليلي ويا ليلا"

حليمة بولند من المستشفى: &#34;تعبانة بطني عوار بموت&#34;

حليمة بولند من المستشفى: "تعبانة بطني عوار بموت"

عربي

الحشد الشعبي: ننتظر ساعة الصفر لدخول العمق السوري

الحشد الشعبي: ننتظر ساعة الصفر لدخول العمق السوري

السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة &#34;التمدد الإسرائيلي في أفريقيا&#34;

السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة "التمدد الإسرائيلي في أفريقيا"

زوجة السيسي تبحث مع زوجة ماكرون تمكين المرأة في مصر

زوجة السيسي تبحث مع زوجة ماكرون تمكين المرأة في مصر

هل فرضت مصر ضرائب على مواقع التواصل؟

هل فرضت مصر ضرائب على مواقع التواصل؟