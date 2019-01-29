شؤون فلسطينية

نتنياهو للمستوطنين: لن يتم اقتلاعكم من هنا

نتنياهو للمستوطنين: لن يتم اقتلاعكم من هنا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زار (غوش عتصيون)، أمس الاثنين، واجتمع مع السكان ورؤساء المجالس، وأطلق العديد من الالتزامات المتعلقة بعدم إخلاء المستوطنات، على خلفية الانتخابات المقبلة.

وأعلن نتنياهو التزامه بعدم إخلاء المستوطنات، كجزء من اتفاقية سلام مستقبلية، أو في أي سياق آخر، وزار بيت أسرة تم إخلاؤها من منزلها في بؤرة (نتيف هافوت) في (غوش عتصيون).

وقال نتنياهو: "بقدر ما يتعلق الأمر بي، لن يقتلع أحد من بيته، هناك تفكير بأن الطريق إلى تحقيق السلام مع العرب هي اقتلاعنا من دولتنا.. هذه هي أضمن طريقة لتحقيق عكس السلام".

وأضاف نتنياهو، أنه كرئيس للوزراء، فإنه يخضع لقرارات المحكمة العليا، وبالتالي فإنه لا يستطيع منع أمر المحكمة العليا بإخلاء منازل (نتيف هافوت) قبل حوالي عام.

وقال: "حدث لدينا خطأ، نحن دولة قانون، ونحن جميعاً نخضع لقرارات المحكمة العليا، نحن نحب ذلك، والبعض الآخر لا يحبه. لا أستطيع أن أضمن شيئاً أمام المحكمة العليا، ولكن يمكنني أن أضمن شيئًا أعمق.. لم نرجع بعد رحلة آلاف السنين لكي يتم اقتلاعنا من هنا. ليس من هنا ولا من أي مكان آخر. لن يتم اقتلاع أي شخص. سنزرع ونضيف. هذه هي المهمة التي توجهني وتوجهكم. يمكنكم أن تتأكدوا من دعمي وقيادتي حتى يعيش شعب إسرائيل بأمان في أرضه".

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