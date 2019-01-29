دولي

متعهداً بالرد.. الرئيس الفنزويلي: العقوبات الأمريكية الجديدة غير شرعية

متعهداً بالرد.. الرئيس الفنزويلي: العقوبات الأمريكية الجديدة غير شرعية
الرئيس الفنزويلي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية، غير شرعية.

وأوضح مادورو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن فنزويلا، ستتخذ خلال الساعات المقبلة جميع التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتها في الولايات المتحدة، بعد العقوبات على شركة النفط الوطنية.

وأضاف: "الأمريكيون يريدون أن يسرقوا منا شركة سيتغو النفطية المملوكة في أغلبيتها لفنزويلا في أمريكا"، لافتاً إلى أنه أصدر تعليماته لرئيس "بي دي في إس ايه" (شركة النفط الحكومية الفنزويلية) لاتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتها القانونية والسياسية في المحاكم الأمريكية والدولية.

وتابع: "سنتخذ جميع التدابير القانونية والسياسية والتشغيلية والفنية والتجارية لحماية مصالح فنزويلا في الولايات المتحدة وفي وطننا"، مؤكداً أنه سيرد على هذه العقوبات لحماية مصالح فنزويلا في الساعات المقبلة.

ثم تحدث بالإنجليزية قائلاً: "دونالد ترامب، لا، هذا لن ينجح!"

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة، حظرت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية، ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلاً عن منعها للتعامل معها.

ووفقاً لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، فإن الولايات المتحدة "تحافظ" على الشركة من أجل شعب فنزويلا، وتتخذ إجراءات لحماية سوقها.

وأشار منوشين، إلى أن حجب حسابات الشركة المملوكة لفنزويلا، يعني أن عائداتها لن تنقل إلى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بل إلى غوايدو.

أخبار ذات صلة

منظومة مدفعية أمريكية يصل مداها لـ 1600 كيلومتر

منظومة مدفعية أمريكية يصل مداها لـ 1600 كيلومتر

كوريا الشمالية تُجدد عقوبة الإعدام لمشاهدي قناة تلفزيونية

كوريا الشمالية تُجدد عقوبة الإعدام لمشاهدي قناة تلفزيونية

كندا تسحب مزايا ضريبية من منظمة يهودية أسهمت في تمويل الاستيطان

كندا تسحب مزايا ضريبية من منظمة يهودية أسهمت في تمويل الاستيطان

مستهدفاً الفلسطينيين والسوريين.. الشيوخ الأميركي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

مستهدفاً الفلسطينيين والسوريين.. الشيوخ الأميركي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

الثوري الايراني: أي حرب قادمة سنزيل دولة الاحتلال من الخارطة

الثوري الايراني: أي حرب قادمة سنزيل دولة الاحتلال من الخارطة

رومانيا تتعهد بدعم مساعي حل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

رومانيا تتعهد بدعم مساعي حل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

ميركل: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها من الخطر الإيراني

ميركل: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها من الخطر الإيراني

إيران ترفض تأكيد وجود مباحثات سرية مع فرنسا حول برنامجها الصاورخي

إيران ترفض تأكيد وجود مباحثات سرية مع فرنسا حول برنامجها الصاورخي

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بسجون الاحتلال

بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة بسجون الاحتلال

الدفاع المدني تعامل مع 29 حادث إنقاذ وإطفاء الليلة الماضية

الدفاع المدني تعامل مع 29 حادث إنقاذ وإطفاء الليلة الماضية

الشرافي: قريباً اعتماد برنامج ماجستير خاص بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية

الشرافي: قريباً اعتماد برنامج ماجستير خاص بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية

إصابة شاب برضوض وكدمات بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه غرب بيت جالا

إصابة شاب برضوض وكدمات بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً في الضفة الغربية

أبو مرزوق: قرار تشكيل حكومة منظمة التحرير هدفه استبعاد حماس والجهاد

أبو مرزوق: قرار تشكيل حكومة منظمة التحرير هدفه استبعاد حماس والجهاد

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً والفرصة قائمة لسقوط أمطار

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً والفرصة قائمة لسقوط أمطار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

منوعات

&#34;كرش&#34; أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

"كرش" أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

بعد 11 عامًا.. طفلتي &#34;لحظة وداع&#34; من أجمل فتيات تركيا

بعد 11 عامًا.. طفلتي "لحظة وداع" من أجمل فتيات تركيا

كشفت جنسيته وديانته.. شاهد خطيب عبير سندر الوسيم

كشفت جنسيته وديانته.. شاهد خطيب عبير سندر الوسيم

قصة الفنان الراحل &#34;هامان&#34; الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

قصة الفنان الراحل "هامان" الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

شمس الملا تصدم الجميع بصور خادشة للحياء مع حبيبها

شمس الملا تصدم الجميع بصور خادشة للحياء مع حبيبها

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن &#34;رأسها أكبر من جسدها&#34;

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن "رأسها أكبر من جسدها"

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة &#34;يا ليلي ويا ليلا&#34;

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة "يا ليلي ويا ليلا"

حليمة بولند من المستشفى: &#34;تعبانة بطني عوار بموت&#34;

حليمة بولند من المستشفى: "تعبانة بطني عوار بموت"

عربي

الحشد الشعبي: ننتظر ساعة الصفر لدخول العمق السوري

الحشد الشعبي: ننتظر ساعة الصفر لدخول العمق السوري

السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة &#34;التمدد الإسرائيلي في أفريقيا&#34;

السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة "التمدد الإسرائيلي في أفريقيا"

زوجة السيسي تبحث مع زوجة ماكرون تمكين المرأة في مصر

زوجة السيسي تبحث مع زوجة ماكرون تمكين المرأة في مصر

هل فرضت مصر ضرائب على مواقع التواصل؟

هل فرضت مصر ضرائب على مواقع التواصل؟