متعهداً بالرد.. الرئيس الفنزويلي: العقوبات الأمريكية الجديدة غير شرعية

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية، غير شرعية.



وأضاف: "الأمريكيون يريدون أن يسرقوا منا شركة سيتغو النفطية المملوكة في أغلبيتها لفنزويلا في أمريكا"، لافتاً إلى أنه أصدر تعليماته لرئيس "بي دي في إس ايه" (شركة النفط الحكومية الفنزويلية) لاتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتها القانونية والسياسية في المحاكم الأمريكية والدولية.





وتابع: "سنتخذ جميع التدابير القانونية والسياسية والتشغيلية والفنية والتجارية لحماية مصالح فنزويلا في الولايات المتحدة وفي وطننا"، مؤكداً أنه سيرد على هذه العقوبات لحماية مصالح فنزويلا في الساعات المقبلة.



وأوضح مادورو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن فنزويلا، ستتخذ خلال الساعات المقبلة جميع التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتها في الولايات المتحدة، بعد العقوبات على شركة النفط الوطنية.ثم تحدث بالإنجليزية قائلاً: "دونالد ترامب، لا، هذا لن ينجح!"وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة، حظرت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية، ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلاً عن منعها للتعامل معها.ووفقاً لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، فإن الولايات المتحدة "تحافظ" على الشركة من أجل شعب فنزويلا، وتتخذ إجراءات لحماية سوقها.وأشار منوشين، إلى أن حجب حسابات الشركة المملوكة لفنزويلا، يعني أن عائداتها لن تنقل إلى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بل إلى غوايدو.