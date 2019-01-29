إصابة شاب برضوض وكدمات بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه غرب بيت جالا







رام الله - دنيا الوطنأصيب الشاب سليمان عبد الكريم موسى (25 عاماً) من مخيم العزة شمال بيت لحم، الليلة الماضية، برضوض وكدمات، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، غرب بيت لحم.وأفاد مصدر أمنى للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال قامت بعد منتصف ليلة أمس، بإيقاف الشاب موسى على المدخل الغربي لمدينة بيت جالا شمال غرب بيت لحم، واعتدت عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات، نقل على إثرها إلى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، لتلقي العلاج.