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السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة "التمدد الإسرائيلي في أفريقيا"

السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة "التمدد الإسرائيلي في أفريقيا"
رام الله - دنيا الوطن
ترأست السعودية اجتماع "الجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية"، وفقاً لصحيفة (عكاظ).

وأكدت الصحيفة، أن اللجنة عقدت اجتماعها في جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي.

وقال أبو علي في تصريح له عقب اختتام اجتماع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 8172 الصادر عن مجلس الجامعة: إن الاجتماع ناقش سبل مواجهة التمدد الإسرائيلي في القارة الأفريقية، على ضوء مستجدات وتطورات العلاقات الإسرائيلية الأفريقية بما في ذلك استئناف العلاقات الإسرائيلية- التشادية أخيراً، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة في تنفيذ خطة العمل المعتمدة، والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية على مستوى إدارات أفريقيا في وزارات الخارجية العربية، واتخاذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

وأوضح السفير أبوعلي، أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة اللجنة للمهمات الموكلة إليها، وفي نطاق الدعم العربي للقضية الفلسطينية، والرفض لكل المحاولات الإسرائيلية لاستهداف القضية الفلسطينية والعلاقات العربية- الأفريقية، والتحذير من تبعات وتداعيات تلك المخططات والمحاولات على حساب المبادئ والقيم، وعلى حساب المصالح والتاريخ المشترك للعرب والأفارقة.

يذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها السعودية (رئيساً) وفلسطين وتونس ولبنان وليبيا والسودان، والأمانة العامة للجامعة العربية.

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