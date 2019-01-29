زوجة السيسي تبحث مع زوجة ماكرون تمكين المرأة في مصر

رام الله - دنيا الوطنالتقت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع بريجيت ماكرون، قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية.وجاء اللقاء، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي وقرينته إلى مصر، والتي تستمر لثلاثة أيام، حيث أعربت زوجة الرئيس المصري عن ترحيبها بزوجة الرئيس الفرنسي، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا، هي علاقات تاريخية وثيقة.وأكدت انتصار السيسي، أن الشعب المصري يعتز بالعلاقات المصرية الفرنسية، ويقدر الاهتمام الفرنسي الرسمي والشعبي بالحضارة المصرية القديمة، كما يحترم الشعب المصري الثقافة الفرنسية الرفيعة، ويثمن ما قدمه المفكرون والفلاسفة الفرنسيون من أفكار وقيم عظيمة، ساهمت في تقدم الحضارة الإنسانية ورقيها.بدورها، أكدت بريجيت ماكرون سعادتها بزيارة مصر، معربة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، واعتزاز فرنسا الكبير بمصر قيادة وشعباً.كما أكدت قرينة الرئيس الفرنسي، تقدير الشعب الفرنسي للحضارة المصرية، ذات الإسهام المؤثر في مسار تطور الحضارة الإنسانية بأسرها، مشيرة في هذا الصدد إلى سعادتها بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان، ومؤكدة حرص فرنسا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بجوانب التعاون الثقافي المتميز بينهما.