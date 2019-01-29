قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 12 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وادّعى المتحدث باسم الجيش، أنه يشتبه بضلوع المعتقلين بـ "نشاطات إرهابية وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن"، على حد زعمه.