مسؤولو ست دول عربية يجتمعون في الأردن لبحث أزمات المنطقة

رام الله - دنيا الوطنأكد المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن اجتماعًا لست دول عربية، سيعقد الخميس المقبل، لبحث أزمات المنطقة.وقال المستشار نبيل الحمر، في تغريدة له على موقع (تويتر): "يعقد وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن، الخميس المقبل اجتماعاً في الأردن لبحث أزمات المنطقة".وأضاف: "وزراء خارجية الدول الست، سيعقدون لقاء تشاورياً في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، وذلك لبحث أزمات المنطقة".