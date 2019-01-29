بدران: حماس جاهزة لكل الخيارات التي تحظى بتوافق وطني

رام الله - دنيا الوطنتحدّث عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، عن توصيات اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي من ضمنها تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.وقال بدران في تغريدة عبر (تويتر): "منذ مدة لم تعد المسألة بين حماس وفتح، المشكلة أن قيادة فتح ترفض الموقف الوطني العام، فهي ترفض حكومة وحدة وطنية، وتعارض الانتخابات الشاملة، ولا تريد تطبيق الانفاقيات الموقعة بما فبها 2017 حيث لم تنفذ منه أي التزام، وهي تعطل انعقاد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة".وتابع بدران: "هي بذلك تقف للأسف منفردة وحدها بعيداً عن الموقف الفصائلي والجماهيري".وأضاف: "حماس جاهزة ومستعدة لكل الخيارات التي تحظى بتوافق وطني، وأولها الانتخابات الشاملة في أقرب فرصة.وختم بدران تغريدته: "نقول للإخوة في فتح، أعطوا الشعب حقّه في اختيار قيادته على كل المستويات".وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قال أمس في تصريحات لـ قناة (الميادين): إن حكومة الوفاق استنفذت مهمتها، ولم تتمكن من أداء عملها، وكان من الضروري التوجه إلى مسارات مختلفة، وذلك بالتوجه إلى حل المجلس التشريعي وإلى الانتخابات، لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس، طلب من رئيس لجنة الانتخابات الذهاب إلى قطاع غزة؛ للتشاور مع حركة حماس.وفي السياق، أوضح أن هناك قراراً بتشكيل حكومة فصائلية، معرباً عن أمله بأن يبدأ الحوار مع الفصائل من اليوم، للوصول إلى صناديق الاقتراع.