أبو مرزوق: قرار تشكيل حكومة منظمة التحرير هدفه استبعاد حماس والجهاد

علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على توصيات حركة فتح، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.



وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن قرار مركزية فتح بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، هدفه استبعاد حماس والجهاد من الحكومة ورفض الجبهتان الشعبية والديمقراطية المشاركة في حكومة تكرس الانقسام ومطالبين بحكومة وحدة وطنية وبمشاركة الجميع والسؤال.



وتساءل أبو مرزوق: "متى تتوقف قرارات فتح اللا وطنية والمعززة للأنفصال النفسى والعملي للقطاع عن الضفة"؟، وفق تعبيره.



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قال أمس في تصريحات لـ قناة (الميادين): أن حكومة الوفاق استنفذت مهمتها ولم تتمكن من اداء عملها، وكان من الضروري التوجه إلى مسارات مختلفة، وذلك بالتوجه إلى حل المجلس التشريعي والتوجه إلى الانتخابات، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات الذهاب الى قطاع غزة للتشاور مع حركة حماس.



وفي السياق، أوضح أن هناك قرارا بتشكيل حكومة فصائلية، معربا عن أمله بأن يبدأ الحوار مع الفصائل من اليوم، للوصول إلى صناديق الاقتراع.

رام الله - دنيا الوطن