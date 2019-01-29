البشير يكشف أسباب فقدان السودان من ميزانيته

رام الله - دنيا الوطنتحدث الرئيس السوداني عمر البشير، عن الاحتجاجات، التي تشهدها بلاده منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكشف عن سبب أفقد الخرطوم 90% من ميزانيتها.جاء ذلك، خلال لقائه بقادة الأحزاب السياسية، في جنوب كردفان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، حيث قال البشير: إن الاحتجاجات، التي بدأت في مدينة عطبرة كانت منطقية، مضيفاً "لكن هناك جهات سياسية استغلت هذه الاحتجاجات، وحولتها إلى عمل سلبي، مؤكداً اهتمامه بقضايا الشباب وبناء مستقبل يستوعب طاقاتهم، داعياً المؤسسات للاهتمام بقضاياهم".وأضاف: السودان فقد أكثر من 90% من ميزانيته بعد انفصال الجنوب، مما أثر في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن هناك جهوداً كبيرة لتخطي الأزمة الاقتصادية.وشدد البشير على أن أولوية الدولة تحقيق السلام في البلاد، وأشاد بصمود وصبر مواطني كادقلي في وجه الحرب، الحرب بالولاية، التي استهدفت ضرب النسيج الاجتماعي، الذي ظل مترابطاً ومتعايشاً لفترات طويلة.