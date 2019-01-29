الطقس: الأجواء غائمة جزئياً والفرصة قائمة لسقوط أمطار

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً إلى صاف، وتبقى الفرصة قائمة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة، خاصة فوق المناطق الشمالية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية بوجه عام وباردة إلى شديدة البرودة والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 30-1-2019: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 31-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 1-2-2019: يكون الجو غائما جزئياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.