العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار



اليورو الأوروبي: 4.20 شيكل.



الجنيه المصري: 0.20 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء الموافق 29 كانون الثاني/ يناير 2019 على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3.67 شيكل.الدينار الأردني: 5.18 شيكل.