العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء الموافق 29 كانون الثاني/ يناير 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.67 شيكل.
الدينار الأردني: 5.18 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.20 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء الموافق 29 كانون الثاني/ يناير 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.67 شيكل.
الدينار الأردني: 5.18 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.20 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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