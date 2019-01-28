شؤون فلسطينية

فتح تثمن قرار الرئيس بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي

فتح تثمن قرار الرئيس بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت حركة فتح استجابة الرئيس محمود عباس لتوصية الجنة المركزية لحركة فتح ولصوت النقابات العمالية وأخذ قرار بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته وفتح حوار وطني للتوافق على القانون وتحديد موعد لتطبيقه.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس محمود عباس على الاستماع والاسجابة لصوت الشعب  ، وخلق حاله توافقية بين كافة الاطراف ذات الصلة ، والخروج بقانون متوافق على نصوصه و حقوق جميع الاطراف.

وقدرت حركة فتح عاليا دور الحكومة ومؤسسة الضمان في جهودهم التي بذلوها منطلقين من مبدأ واحد ووحيد عنوانه مصلحة الوطن والعمال ، بالرغم من كل ما ساد تلك المرحلة.

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