الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تُصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر في المنطقة



وأضاف أبو ردينة: "نطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون". بحسب الوكالة الرسمية



وتابع أبو ردينة: هذا دليل للمجتمع الدولي، بأن إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة معها برعاية دولية، وهو استمرار لسياسة التصعيد الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا.



وكان رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو أصدر قرارا اليوم بعدم تمديد عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل.



وقال نتنياهو: "لن نسمح باستمرار عمل القوة الدولية التي تعمل ضدنا".





رام الله - دنيا الوطنأكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل بتجاهلها لكل الاتفاقيات الموقعة، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها، تصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها".وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا.