العمل: سيتم تشغيل خمسة آلاف عاطل عن العمل بغزة لمدة ستة أشهر

وقال سلامة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الاثنين، إن هذا المشروع جاء من أجل النهوض باقتصاد قطاع غزة وتخفيف الاعباء على أهالي القطاع، معتبرا أن هذا الأمر فيه رسائل لمن يحكمون قطاع غزة وللعالم أجمع بأن القيادة والحكومة ملتزمتان بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة .





واضاف وكيل وزارة العمل أنه سيتم الإعلان عن جملة أخرى من المشاريع القادمة لقطاع غزة مبينا أن عملية التشغيل ستستهدف أولا الخريجين الذين تصل نسبتهم في غزة إلى 70% إضافة إلى قطاعات الصحة والزراعة والتعليم.



وأوضح سلامة أنه سيتم تشغيل الخمسة ألاف عاطل عن العمل لمدة ستة أشهر معربا عن امله بالاستجابة من قبل المشغلين سواء قطاع خاص أو أهلي أو الحكومة لتوظيفهم بشكل دائم بعد انتهاء تشغليهم .





وأشار إلى أن هناك مجموعة استثمارات ضخمة على موازنه عام 2019 وهي من ضمن موازنه الحكومة وليس من موازنات المشاريع موضحا أنه تم رصد 50 مليون شيكل لتحقيق هذه الهدف من خلال العمل على تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني ودعم المشاريع الصغيرة .

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة ان قطاع غزة على سلم أولويات الحكومة مبينا أنه سيتم تشغيل خمسة ألاف عاطل عن العمل في غزة في إطار تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت بقيمة 17 مليون دولار من البنك الدولي .