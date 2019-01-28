معلمو معهد الأزهر بخانيونس يتضامنون مع زملائهم بمعهد غزة





ودان المعلمون السياسات الخاطئة التي يتبعها العميد في التعامل مع موظفي المعاهد الأزهرية في فلسطين.





وأكد المعلمون على المطالب السابقة في تحقيق الشفافية والنزاهة في التعيينات على الشواغر الوظيفية والتراجع عن قرارات النقل التعسفية واستقدام معلمين جدد بدلا من جلب المدراء لتحقيق المصلحة العامة لسير العملية التعليمية.





وطالب المعلمون، وزير ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد بتشكيل لجنة تحقيق للإطلاع على سير العمل الإداري داخل الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ووضع حد للتجاوزات الإدارية والقانونية التي يقوم بها عميد المعاهد الأزهرية الدكتور عماد حمتو.



رام الله - دنيا الوطنأعرب معلمو معهد الأزهر بخانيونس، عن تضامنهم الكامل مع زملائهم في معهدي غزة والشمال، الذين تعرضوا للنقل التعسفي والترهيب الوظيفي، وفق بيان موظفي المعهد.