ملحم يدين استيلاء سلطات الاحتلال على معدات لخط ناقل للكهرباء بالخليل



واوضح بأنه حتى تكون هناك بنية سليمة للخطوط الناقلة يجب ان تمر عبر مناطق.

رام الله - دنيا الوطندان رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم استيلاء سلطات الاحتلال على معدات لخط ناقل للكهرباء في منطقة دورا جنوب الخليل .وقال ملحم لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الاثنين، ان هذا مشروع ضمن مخطط مد خطوط مغذية من محطات التحويل التي تم بناؤها قبل سنوات لمعالجة النقص في التيار الكهربائي.وقال ملحم: "المشكلة ان في الخط الناقل من محطة بيت اولا هي ان جزء منه يمر عبر منطقة مصنفة ج ورغم تقديم الطلبات لما تسمى الادارة المدينة التي ماطلت في منحنا الرخصة لبناء الخط تفاجأنا اليوم بمصادرة 15 برجا خاصة بمد الخط".