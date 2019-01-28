الشرطة تضبط (167) حبة يشتبه أنها مخدرة في جنين



وقد تم التحرز على المواد المضبوطة والمشتبه به وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.





رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، (167) حبة، يشتبه أنها مخدرة بحوزة مواطن من سكان محافظة جنين.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة حول حيازة شخص من سكان المحافظة لمواد مخدرة داخل منزله، وبعد استصدار مذكرة التفتيش من قبل النيابة العامة تحركت على الفور قوة من فرع مكافحة المخدرات إلى المنزل المذكور وبتفتيش المنزل والشخص المذكور تم ضبط حبوب يشتبه أنها مخدرة بلغ عددها (167) حبة .