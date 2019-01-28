حماس: تلقينا دعوة لزيارة موسكو بداية فبراير وهذه الملفات التي سنناقشها





ورحبت حركة حماس من جهتها بالدعوة، وتتطلع إلى استغلال هذه الفرصة المهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، استنادًا إلى ما تم التوافق عليه سابقًا بين فصائل العمل الوطني.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن حركة المقاومة الإسلامية حماس، تلقت دعوة لزيارة موسكو في بداية شباط/ فبراير المقبل، حيث سلمت للحركة دعوة معهد الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية.وكان المعهد، سلم دعوات لعدد من الفصائل الفلسطينية التي التقت في العام الماضي بموسكو؛ للبحث في ملفات عديدة، وفِي مقدمتها الوضع الفلسطيني الداخلي، وإمكان إنجاز المصالحة، وإنهاء الانقسام.